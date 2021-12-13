Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine Melih Gökçek zırhlı aracı teslim edeceğini duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Valilik tarafından kendisine tahsis edilen zırhlı aracı yarın teslim edeceğini açıkladı. Paylaşımında Gökçek, "Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim" dedi. Mansur Yavaş, daha önce bir programda "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin" demişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir cipin hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.
ZIRHLI ARACI YARIN TESLİM EDECEK
Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.
"MANSUR YAVAŞ'IN ISRARLI YAYGARASI ÜZERİNE İADE EDECEĞİM"
Gökçek, paylaşımında şunları söyledi:
"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum" dedi.
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