Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine Melih Gökçek zırhlı aracı teslim edeceğini duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir cipin hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.

ZIRHLI ARACI YARIN TESLİM EDECEK

Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.

"MANSUR YAVAŞ'IN ISRARLI YAYGARASI ÜZERİNE İADE EDECEĞİM"

Gökçek, paylaşımında şunları söyledi:

"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum" dedi.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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