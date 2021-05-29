Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu

Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimini başörtüsü üzerinden eleştirmek isterken baltayı taşa vurdu. Ankara'da hastane çalışanı bir sağlıkçının hastane formasıyla otobüse alınmamasını yanlış anlayan Gökçek, "Nihayet Mansur yönetimi Müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı. Müslümanlar artık Mansur yönetiminde otobüse binmek için müsaade alacak" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Hata yaptığını anlayan Gökçek daha sonra bu paylaşımını sildi.