Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu
Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimini başörtüsü üzerinden eleştirmek isterken baltayı taşa vurdu. Ankara'da hastane çalışanı bir sağlıkçının hastane formasıyla otobüse alınmamasını yanlış anlayan Gökçek, "Nihayet Mansur yönetimi Müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı. Müslümanlar artık Mansur yönetiminde otobüse binmek için müsaade alacak" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Hata yaptığını anlayan Gökçek daha sonra bu paylaşımını sildi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi asistanı olduğunu belirten Bilgi Karakaş adlı vatandaş, dün Twitter'da Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek otobüse hastane formasıyla alınmadığını dile getirdi.
Karataş mesajında, "27.05.21 saat 19.40'da iş çıkışı ekteki fotoğrafta bilgileri olan otobüse binmek istedim. Şoför tarafından üzerimdeki formamla binemeyeceğim inmem gerektiği söylenerek yağmurlu havada araçtan indirildim." tepkisini gösterdi.
GÖKÇEK, MANSUR YAVAŞ'I ELEŞTİREYİM DERKEN TERSE DÜŞTÜ
Karakaş'ın bu paylaşımını gören ve yanlış anlayan Melih Gökçek ise mesajı alıntılayarak, "Nihayet Mansur yönetimi Müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı... Müslümanlar artık Mansur yönetiminde otobüse binmek için müsaade alacak. Mansur'a oy veren başörtülü kardeşler eserinizle gurur duyuyor musunuz?" mesajını yazdı.
GÖKÇEK'E YANIT: KONUYU ÇARPITMAYALIM
Gökçek'in bu paylaşımı üzerine Karakaş ise, "Melih Bey konuyu çok yanlış anlamış... Burada konu başörtüm değil. Hastane formamla otobüse binmeme izin verilmedi. Konuyu çarpıtmayalım." tepkisini gösterdi.
PAYLAŞIMI SİLDİ
Sağlıkçı Bilgi Karakaş'ın "Konuyu çarpıtmayalım" paylaşımının ardından Melih Gökçek, tweetini sildi.