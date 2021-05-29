Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu

Haberler.com - Haberler | Güncel

Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimini başörtüsü üzerinden eleştirmek isterken baltayı taşa vurdu. Ankara'da hastane çalışanı bir sağlıkçının hastane formasıyla otobüse alınmamasını yanlış anlayan Gökçek, "Nihayet Mansur yönetimi Müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı. Müslümanlar artık Mansur yönetiminde otobüse binmek için müsaade alacak" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Hata yaptığını anlayan Gökçek daha sonra bu paylaşımını sildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi asistanı olduğunu belirten Bilgi Karakaş adlı vatandaş, dün Twitter'da Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek otobüse hastane formasıyla alınmadığını dile getirdi.

Karataş mesajında, "27.05.21 saat 19.40'da iş çıkışı ekteki fotoğrafta bilgileri olan otobüse binmek istedim. Şoför tarafından üzerimdeki formamla binemeyeceğim inmem gerektiği söylenerek yağmurlu havada araçtan indirildim." tepkisini gösterdi.

GÖKÇEK, MANSUR YAVAŞ'I ELEŞTİREYİM DERKEN TERSE DÜŞTÜ

Karakaş'ın bu paylaşımını gören ve yanlış anlayan Melih Gökçek ise mesajı alıntılayarak, "Nihayet Mansur yönetimi Müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı... Müslümanlar artık Mansur yönetiminde otobüse binmek için müsaade alacak. Mansur'a oy veren başörtülü kardeşler eserinizle gurur duyuyor musunuz?" mesajını yazdı.

Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu

GÖKÇEK'E YANIT: KONUYU ÇARPITMAYALIM

Gökçek'in bu paylaşımı üzerine Karakaş ise, "Melih Bey konuyu çok yanlış anlamış... Burada konu başörtüm değil. Hastane formamla otobüse binmeme izin verilmedi. Konuyu çarpıtmayalım." tepkisini gösterdi.

Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu

PAYLAŞIMI SİLDİ

Sağlıkçı Bilgi Karakaş'ın "Konuyu çarpıtmayalım" paylaşımının ardından Melih Gökçek, tweetini sildi.

Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Sergen İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mansur Yavaş'ı eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 01:11:26. #1.15#

title