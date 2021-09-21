Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız - Haberler
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Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız

Öğrencilerin yurt ve barınma sorunları gündemde yerini korurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı üniversite için tercih edip konaklama sıkıntısı çekenleri otellere ve yurtlara yerleştirmeye başladıklarını duyurdu.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversiteliler de okullarına kavuştu. Ancak öğrencilerin yurtlarda yeterli oranda yer bulamaması nedeniyle başlayan tartışmalar, bir anda ülke gündeminde ilk sıraya yerleşti. Başta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet kanadından yurtların yetersiz olduğunu ifade eden paylaşımlar yapıldı.

GEÇİCİ KONAKLAMA İMKANI

Tartışmalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dahil oldu. Öğrencilerin barınma sorununa el atan Yavaş, Ankara'yı üniversite için tercih edip konaklama sıkıntısı çeken öğrencileri otellere ve yurtlara yerleştirmeye başladıklarını duyurdu.

YAVAŞ: YURT VE OTELLERE YERLEŞTİRMEYE BAŞLADIK

Mansur Yavaş, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarınlarımızı bilimin ışığıyla aydınlatacak olan kıymetli evlatlarım, sizleri Ankara'mıza üniversite okumaya davet etmiştik. Bu esnada barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık. Şu ana kadar binin üzerinde başvuru geldi, gelmeye de devam ediyor. Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık. Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım."

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Emre İliksiz
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