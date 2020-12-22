Manş Tüneli kapatıldı, tırlar İngiltere'de mahsur kaldı
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Manş Tüneli kapatıldı, tırlar İngiltere'de mahsur kaldı

22.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:27
Manş Tüneli kapatıldı, tırlar İngiltere'de mahsur kaldı

İngiltere'nin mutasyon virüs açıklamasıyla Manş Tüneli'nde İngiltere'den Fransa'ya geçişler durduruldu.

İngiltere'nin mutasyon virüs açıklamasıyla Manş Tüneli'nde İngiltere'den Fransa'ya geçişler durduruldu. Fransa'ya geçmeyi bekleyen en az bin 500 tır İngiltere'de mahsur kaldı.

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından Avrupa genelinde endişe hakim oldu. İngiltere'nin açıklamasıyla 40'tan fazla ülke İngiltere'den gelişleri askıya alırken Fransa, 48 saatliğine İngiltere sınırını kapattı.

Fransa'ya geçişlerin yapıldığı Dover Limanı kapatılırken, Manş Tüneli'nde de geçiş durdu. Fransa'dan İngiltere'ye tek yönlü sevkiyata izin verilmesiyle, en az bin 500 tır İngiltere'de mahsur kaldı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 650 kamyonun Manş Tüneli'ne bağlantı yapan M20 otoyolunda beklediğini, 873 kamyonun ise park halinde beklediğini söyledi. Bakan Patel, İngiltere ve Fransa arasında Manş Tüneli'nde yaşanan geçiş sorunun çözümü için görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

"Mutasyon virüs her yerde"

İngiltere Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, mutasyon virüsün her yerde olduğunu söyledi. Vallance, birçok bölgenin daha dördüncü aşamada olması gerektiğini dile getirdi.

İngiltere'de dördüncü aşama kurallarının uygulandığı alanlarda 17 milyon kişi bulunuyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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