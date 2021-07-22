Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi
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Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi

Diğer - Haberler | Magazin

Eğlenmek için bir gece kulübüne giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından acımasızca darp edildi. Dakikalarca dövülen mankenin burnu kırılırken olay anı da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Beşiktaş Ortaköy'deki bir mekana eğlenmeye gitti. Arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiren Akbaş, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Gizem Akbaş'ın paylaşımlarını gören eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ise mekana gelerek olay çıkardı.

DAKİKALARCA YUMRUK VE TEKME ATTI

Sabah'ta yer alan habere göre, genç kadının masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta, mankenin karşısına çıkıp bir anda suratına yumruk attı ve defalarca tekme attı. Burnu kırılan Akbaş, yere düşünce de durmayan saplantılı eski sevgili, çevredekilerin gelmesiyle durduruldu. O anlar da kulübün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi

"ALDATTIĞI İÇİN AYRILDIM, SÜREKLİ ŞİDDETE BAŞVURDU"

Yaşadığı olay sonrası açıklama yapan manken Gizem Akbaş şunları söyledi: "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu. Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş."

Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi

"BANA ACIMASIZCA VURDU AMA YAPTIĞI YANINA KALDI"

"Yumrukladı. Yere düştüm, saçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı. Bu yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum."

Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

"Polise gidip şikayetçi oldum. Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum."

Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi
Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi
Manken Gizem Akbaş, eğlence kulübünde eski sevgilisi tarafından acımasızca dövüldü! O anlar anbean kaydedildi

Kaynak: Diğer

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