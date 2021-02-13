Manken Elif Ece Uzun mahkemeye başvurdu: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!
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Manken Elif Ece Uzun mahkemeye başvurdu: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!

13.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 07:51
Manken Elif Ece Uzun mahkemeye başvurdu: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!

Manken Elif Ece Uzun, 1.5 yıl önce evlendiği, ikiz çocuklarının babası işadamı Mehmet Tuş'un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Manken Elif Ece Uzun, 1.5 yıl önce evlendiği, ikiz çocuklarının babası işadamı Mehmet Tuş'un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Mehmet Tuş'un eşi Elif Ece Uzun'a defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ve olayın karakola intikal ettiği anlatıldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET

Elif Ece Uzun'un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede, "Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun'un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir. Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir. Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır. Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun'un mahkemenizce korunmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Karara itiraz eden Mehmet Tuş ise, eşinin mankenlik camiasından uzak olduğu için mağdur rolünü oynayıp kendisine yer bulmaya çalıştığını söyledi.

ÇOCUKLARA DA YAKLAŞAMAYACAK

Talebi haklı bulan mahkeme, Mehmet Tuş'un 2 ay süreyle mağdur eşi Elif Ece Uzun'un bulunduğu ev veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mehmet Tuş'un eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret gibi söylemlerde bulunmamasına karar veren mahkeme, kişisel görüşme günleri hariç çocuklarına da yaklaşmamasına hükmetti. Karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.

Kaynak: Hürriyet

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