Manisalı terzi tadilata getirilen ceketin cebinde unutulan altınları sahibine verdi

02.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:52

Manisa'da bir terzi, tadilat için getirilen ceketin cebinde unutulan 3 yarım altın ile tedavülden kalkmış paraları, sahibine teslim etti.



Şehzadeler ilçesinde yaşayan Niyazi Özatan, oğlunun düğünü için aldığı takım elbiseyi daraltması için terzi Muammer Yılmaz'a getirdi.



Yaklaşık 1 hafta sonra, terzi Yılmaz'ın tadilat yaptığı ceketin cebindeki 3 yarım altın ile eski paralar yere düştü. Yılmaz, tadilatı tamamlayınca ceketi ve cebinden çıkanları, Özatan'a teslim etti.

Niyazi Özatan, yaklaşık 2 ay önce oğlunun düğününde takılan altınları ve koleksiyon için biriktirdiği paraları ceketinin cebine koyduğunu unuttuğunu söyledi.

Yılmaz'a teşekkür eden Özatan, "Güzel bir davranış. Herkesin bu şekilde davranması gerekir." dedi.

Terzi Muammer Yılmaz, daha önce de bu tür durumlarla karşılaştığını, hangi kıyafetin cebinden ne çıkarsa sahibine teslim ettiğini dile getirdi.

Niyazi Özatan, Yılmaz'a tatlı ikram etti.

Kaynak: AA