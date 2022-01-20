Manisalı kuaförler kahvaltıda buluştu - Haberler
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Manisalı kuaförler kahvaltıda buluştu

Manisalı kuaförler kahvaltıda buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa'da faaliyet gösteren kuaförler, kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi.

MANİSA (İHA) - Manisa'da faaliyet gösteren kuaförler, kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi.

Manisalı kuaförler birlik beraberlik kahvaltısında buluştu. Kuaför Adem Şahin'in organizasyonunda gerçekleştirilen kahvaltıya yaklaşık 150 kuaför esnafı katıldı. Kahvaltı öncesinde bir konuşma yapan Şahin, "Amacımız burada kahvaltı bahanesiyle tüm meslektaşlarımızı bir araya getirerek kaynaşmayı sağlamak. Eskiden bir iftarımız vardı son yıllarda o da yok artık. Ama biz şimdiden programımızı Ramazan ayı içerisinde bir iftar yemeği düzenlemek için yapıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Her zaman birbirimize destek olmak ve arkadaş olmamız bizi daha güçlü kılar" dedi.

Program sonunda düzenlenen çekişle 21 kuaföre çeşitli hediyeler verildi. - MANİSA

Manisalı kuaförler kahvaltıda buluştu

Manisalı kuaförler kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adem Şahin, Manisa, Kuaför, Yerel, Haber

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