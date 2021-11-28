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Manisalı kuaförler bilgi paylaşımı için bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Manisalı kuaförler bilgi paylaşımı için bir araya geldi

Manisalı kuaförler düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

MANİSA (İHA) - Manisalı kuaförler düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Manisalı kuaför Adem Şahin tarafından düzenlenen etkinlikte erkek kuaförleri bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Berberler ve kuaförler arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması ve mesleğin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte perma, renklendirme, düzleştirici ve kesim konularında Oktay Balkal tarafından uygulamalı eğitim verildi. Uygulamalı eğitim sırasında soru, cevap uygulaması, kişisel uygulamalar da kuaförler tarafından yapıldı.

Manisa'da 3. Organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu açıklayan Kuaför Adem Şahin katılan kuaförlere ve bu organizasyona destek veren sponsorlara hediyeleri için teşekkür etti. Şahin, nümüzdeki dönemde bu tür organizasyonlara devam edeceklerini belirtti. Programa yaklaşık 200 kişi katılırken, çekilişle 5 kişiye makas olmak üzere 17 kişiye çeşitli hediyeler takdim edildi. - MANİSA

Manisalı kuaförler bilgi paylaşımı için bir araya geldi

Manisalı kuaförler bilgi paylaşımı için bir araya geldi

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