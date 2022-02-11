Manisa'yı mesken tutan dilencilere göz açtırılmıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, üç ayların başlangıcı ile birlikte sayıları artan dilencilere yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Çoğunlukla şehir dışından gelen duygu istismarcılarına vatandaşların ödün vermemesini isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, bu tür istismarcılara yönelik uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Kentin muhtelif noktalarında dilenmek suretiyle vatandaşlardan para isteyen istismarcılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göz açtırılmıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte şehir merkezinde vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen uygulama kapsamında Şehrin çeşitli noktalarında bulunan dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürülürken, topladıkları paralara da, kamu adına el konuldu. Vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisalılardan bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri çağrısında bulundu. - MANİSA