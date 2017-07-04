Manisa'daki Zehirlenmelerle İlgili 3 Asker İçin Tutuklama Talep Edildi

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı kışlalarda 16-17 Haziran'da, askerlerin yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmalarıyla ilgili idari soruşturmada, gıda kontrolünden sorumlu 6 subay ve astsubay açığa alındı.

3 ASKER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Açığa alınan kişiler daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan subay ve astsubaylar" dedi.

Öte yandan savcılık, soruşturma kapsamında 3 subayı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

TOPLAM 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Geçen 16-17 Haziran'da Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki 731 asker, akşam yemeği sonrası rahatsızlanıp hastanelere kaldırıldı. Askerler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, aralarında kışlaya yemek veren şirketin yetkilileri ve çalışanları ile kışladaki gıda kontrolünden sorumlu subay ve astsubayların da bulunduğu 48 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yemek şirketinin genel müdürü A.T., Manisa sorumlusu V.A.G., satın alma müdürü M.A.'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

6 KONTROLCÜ SUBAY GÖREVDEN ALINDI

Aralarında 6 subay ve astsubayın da bulunduğu diğer şüheliler ise serbest bırakıldı. Askerlerin rahatsızlanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kışlada gıda kontrolünde görevli toplam 6 subay ve astsubayın idari soruşturma sonucunda açığa alındığını açıkladı.

MUTFAKLAR YENİDEN FAALİYETE GEÇECEK

Bakan Işık açıklamasında, "Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık. Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz. Sadece yemek pişirme hizmeti alabiliriz. İki ihtimal var, onlardan biri olacak" dedi.

