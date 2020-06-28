Manisa'ya şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Manisa'ya şehit ateşi düştü (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIIrak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan memleketi Manisa'ya gönderildi.

28.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:50

Manisa'ya şehit ateşi düştü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan memleketi Manisa'ya gönderildi. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki askeri havalimanına getirilen şehidin cenazesi buradan karayoluyla baba ocağının bulunduğu Ahmetli ilçesinin kırsal Gökkaya Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.

'CANIM EVLADIM BİZİ ERKEN BIRAKIP, GİTTİN'

Anne Fatma Yüksel, oğlunun Türk bayrağına sarılıp, "Canım evladım bizi erken bırakıp gittin. Bu çok zamansız oldu. Vatan sağ olsun" diyerek, ağladı. Baba Atalay Yüksel de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Helallik alınmasını ardından şehidin cenazesi Gökkaya Mezarlığı'na götürüldü. Burada sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen askeri cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Ahmetli Kaymakam vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Alkan, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede, şehidin babası Atalay ile annesi Fatma Yüksel, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, bir süre askerlerin omzunda taşınıp, toprağa verildi.

10 GÜN ÖNCE İZİNE GELMİŞ

Evladını toprağa vermenin acısını yaşayan Atalay Yüksel, "1 gün önce izine gelmişti. 10 gün burada bizimle kaldı. Birliğine döndüğünde operasyona gitmeden önce de telefon açıp, "Operasyona gideceğiz, telefonum kapalı olabilir. Merak etmeyin dönüşte arayacağım" demişti. Ancak, acı haberi geldi" dedi.

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haber
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? Haber
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Genç İzmir Hindistan
Şu an buradasınız: Manisa'ya şehit ateşi düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 17:51:10. #1.15#
title