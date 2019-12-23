Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek

23.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:00

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikileceğini bildirdi.

Sarıkamış Harekatı'nda çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programla anıldı.

Programda konuşan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Sarıkamış şehirlerine gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Demir, Manisa'da Sarıkamış anıtıyla alakalı çalışmaların son safhaya geldiğini, kısa bir süre içerisinde kentte "Sarıkamış Şehitleri Anıtı"nın dikileceğini söyledi.

Anma programı kapsamında ayrıca zorlu iklime, arazi koşullarına, düşmana ve yokluğa karşı Türk askerinin Sarıkamış'ta verdiği mücadeleyi anlatan fotoğrafların yer aldığı "Beyaz Ölüm" sergisi açıldı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ile Azmi Açıkdil, Kütür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Hasan Mert ve Manisalılar katıldı.

Kaynak: AA