Manisa Valiliği: "Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı"
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Manisa Valiliği: "Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı"

Manisa Valiliği: 'Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MANİSA (İHA) – Manisa Valiliği, 16 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kızın bulunduğunu ve kendisinin ailesine teslim edilmek istememesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını açıkladı.

MANİSA (İHA) – Manisa Valiliği, 16 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kızın bulunduğunu ve kendisinin ailesine teslim edilmek istememesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını açıkladı.

Manisa Valiliği, ailesinin 16 gündür kendisinden haber alamadığı 13 yaşındaki Deniz Kaya ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında 'Bir Annenin Feryadı' başlıklı haberler yer almıştır. Konuya ilişkin olarak 2007 doğumlu Deniz Kaya isimli kız çocuğumuzun Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp olarak aranması neticesinde 03.09.2021 günü saat 18.20 sıralarında bulunmuştur. Çocuğumuz, ailesine teslim edilmek istememesi üzerine nöbetçi savcı talimatı ile Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İlk Kabul ve Değerlendirme Birimine aynı gün teslim edilmiştir. Kız çocuğumuz halen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde koruma altındadır. Ailenin il dışında olması ve telefonlarına cevap vermemesi nedeniyle aynı gün aile yakınları, 06.09.2021 günü 09.00 sıralarında anne ve 07.09.2021 günü de baba ile irtibata geçilerek gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Konuya ilişkin yasal işlemler devam etmektedir" denildi. - MANİSA

Manisa Valiliği: 'Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı'
Manisa Valiliği: 'Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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