MANİSA Taksi çarpan Katre'den, 17 gün sonra acı haber

Taksi çarpan Katre'den, 17 gün sonra acı haber

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden, ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir taksinin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Katre Mihriban Kutlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu öğrencisi Katre Mihriban Kutlu'ya, geçen 11 Temmuz'da, ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar mevkiinde, yolun karşısına geçmek isterken 48 T 3160 plakalı taksi çarptı. Ağır yaralanan Kutlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kutlu, durumu ağır olduğu için ertesi gün İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Katre Mihriban Kutlu'nun, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesi, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.

Ölümü büyük üzüntü yaratan Kutlu için bugün öğlende, Hacı Muharrem Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kutlu'un babası Niyazi Melih Kutlu, annesi Ezel Kutlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Niyazi Melih Kutlu metanetini korurken, güçlükle ayakta duran anne Ezel Kutlu'yu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın Turgutlu Yeni Mezarlığı'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.

Kaynak: DHA