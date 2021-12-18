Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler, Turgutlu, Kula ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Turgutlu'da 1337 metre rakımlı Çatma Dağı'ndaki mahalle ve vadilerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yetkililer beyaz örtü ve sisin etkili olduğu bölgeye gidenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar keyfi yaşamak için dağa çıkan bazı vatandaşlar, doğadaki hayvanlara yiyecek bıraktı.

Mevsimin ilk karının yağması sonrasında dağa çıktığını belirten Tuncay Uğur "Kar sevincini yaşamak için dağa çıktık. Aynı zamanda da doğada yaşayan hayvanlarımızın aç kalmaması için elimizden geldiği kadarıyla yiyecek bıraktık. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz." dedi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Kula

Kula'da da etkili olan kar ve tipi nedeniyle karayolları ekipleri İzmir-Uşak kara yolunu açık tutmak için mesai yapıyor.

Yolda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda kar küreme çalışması yapan greyder operatörü Emir Manap, geceden bu yana görev başında olduklarını belirterek, "Yol kontrollerimizi ve tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Asıl kar yağışını yarın bekliyoruz. Yola çıkacak sürücülerimiz yanlarına zincir, çeki halatı ve gerekli ekipmanlarını alarak yola çıksınlar. Bizler görevimizin başında hazır bir şekilde yollarımızı açık tutmak amacıyla bekliyoruz." diye konuştu.

Demirci

Demirci'de Akçakertik, Büyükyayla, Başaalan, Sarıçayır ve Türkmen tepe mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Karayolları ekipleri Demirci-Simav karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar sevincini ailesi ile birlikte yaşayan İlknur Özdemir, AA muhabirine kızını ziyaret için geldiği Demirci'de kar yağışıyla karşılaşınca dışarıya çıktıklarını anlatarak, "Ailemle keyif yaşamak için dağa geldik. Kar topu oynadık. Doğa manzara çok güzel herkesi Demirci'ye kar keyfi yaşayamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

1513 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri zirvesi beyaza bürünen dağda yolları açık tutmak için çalışma yapıyor.