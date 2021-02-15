Manisa'nın yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
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Manisa'nın yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

15.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:57
Manisa'nın yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Manisa'nın yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam saatlerinde Şehzadeler, Soma, Kırkağaç, Gördes, Demirci, Kula, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

İl merkezindeki 1517 rakımlı Spil Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

Soma ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezinden Dualar ve Sarıkaya mahallelerine giden yollar ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi yolu, bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak açtı.

Ekiplerin, Demirci, Gördes ve Kırkağaç'taki yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soma Belediyesi de yaptığı duyurularla, halkı etkili kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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