Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı

- Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı Kula Kaymakamı Kemal Duru: "Kula'da vaka sayısı 10 günde 11'e ulaştı" Manisa'nın Kula ilçesinde Kaymakam Kemal Duru, beraberindeki kurum amirleri semt pazarında denetim yaptı.

22.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:24

- Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı

Kula Kaymakamı Kemal Duru:

"Kula'da vaka sayısı 10 günde 11'e ulaştı"

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Kaymakam Kemal Duru, beraberindeki kurum amirleri semt pazarında denetim yaptı. Son günlerde Kula'da vaka sayılarının artması ile denetimlerin sıkılaştığını dile getiren Kaymakam Duru, Kula'da vaka sayısının 10 günde 11'e çıktığı söyledi.

Kula'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden bu yana denetimler aralıksız sürüyor. Vaka sayılarının arttığı son günlerde beraberindeki kurum amirleri ile birlikte semt pazarında denetime çıkan Kaymakam Duru, kurallara uymayan esnaf ve vatandaşları uyardı. Hiç maske takmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulanması için talimat veren Kaymakam Duru, salgının yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi. Salgın sürecinde bugüne kadar ilk hedeflerinin ceza yazmak olmadığını da vurgulayan Kaymakam Duru, bu süreçte kuralları suistimal eden vatandaşlarında affedilmeyeceğini söyledi.

Denetimlerin ardından yaptığı açıklamada bugüne kadar yürütülen çalışmalarda kurallara uymayan vatandaş ve esnafları defalarca uyardıklarını dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, vatandaş ve esnaflara keyfi olarak ceza yazmadıklarını fakat kurallara uymayan vatandaşların ancak ceza yöntemiyle kurallara uyduğunu söyledi. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde 3 önemli kural olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve bireysel hijyen konularını tekrar tekrar hatırlayan Kaymakam Duru, "Bugün kurum amirlerimiz ile birlikte maske denetimine çıktık. Önceki haftalara nazaran biraz daha maske kullanım alışkanlığının yerine gelmeye başladığını gördük. Bu denetimleri daha da sıkılaştıracağız. Çünkü maalesef 11 Mart'tan 12 Haziran'a kadar geçen 95 günde vaka görülmeyen ilçemizde 12 Haziran tarihinden itibaren ilk vaka görüldü ve vakalar artmaya başladı" dedi.

"Kula'da vaka sayısı 10 günde 11'e ulaştı"

Kula'daki vaka sayıları ile ilgili de açıklama yapan Kaymakam Duru, Kula'da 12 Haziran tarihinde görülen ilk vakanın ardından pozitif vaka sayısının 11'e ulaştığını söyledi. Filyasyonu düzgün yapıp vaka temaslı vatandaşları karantinada tutarak salgın yayılmasının önlenebileceğini dile getiren Kaymakam Duru, 11 pozitif vakanın temaslı olduğu kişilerin karantinaya alındığını da açıkladı. 10 günde 11 vakaya ulaşmanın ardından sıkı bir şekilde yürüttükleri denetimleri daha da artırdıklarını ifade eden Kaymakam Duru, "Kamuoyunda konuşulduğu gibi 50'li 100'lü sayılar yok Kula'da. O sayılara ulaşmamak için de yoğun çaba sarf ediyoruz şu anda. Tabii ki ilk açıklamamızdan sonra Kula'da sayı arttı. Şuan Kula'da pozitif sayısı 11'e ulaştı. Bu 11 vakanın artmaması için böyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ama bu sadece bizim, polisimizin, jandarmamızın, sağlık görevlilerimizin, zabıtamızın ve kamu görevlilerimizin işi değil. Biz bu kamu görevlilerin duyarlılığını ve çalışmasını artırmak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü personellerinden de tekrar yararlanmaya başlayacağız. İlgili arkadaşlarımıza onun talimatını verdim. Gönüllü öğretmenlerimiz ve imamlarımızdan boş zamanlarında sosyal mesafe kuralına vatandaşların uyması ve maske takılması konusunda tekrar tekrar nasihat edilmesi hususunda yardım istedim. Salgını bu sayede önleyeceğiz. Filyasyonu düzgün yapıp, doğru beyanları tam anlamıyla alabilirsek ve vaka temaslı olan vatandaşları karantinada tutabildiğimiz sürece bu sayı artmayacaktır. Bunu da bildirmiş olayım. Vatandaşlarımızdan da bu kurallara daha fazla özen göstermesini tekrar tekrar rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kemal Duru'nun semt pazarında gerçekleştirdiği denetime, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amir Yardımcısı Servet Ceren, İlçe Tarım ve Orman Müdürü bilgin Sarısu, Kula Belediyesi Zabıta memurları ile polisler katıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı

Kaynak: İHA

Manşet

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