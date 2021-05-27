Manisa'nın iki ilçesinde yılan kurtarma operasyonu
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Manisa'nın iki ilçesinde yılan kurtarma operasyonu

Manisa'nın iki ilçesinde yılan kurtarma operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ve Kula ilçesinde, ev ve arabanın içerisine giren yılanlar itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ve Kula ilçesinde, ev ve arabanın içerisine giren yılanlar itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kula ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerindeki bir evde yılan olduğu ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, eve giderek kurtarma çalışması yaptı. Ekipler kısa süre içerisnde yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yunus Emre ilçesinde ise bir araç içerisinde yılan olduğunu görenler durumumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, park halindeki bir otomobilin içerisine giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından yakalanan yılan araçtan çıkarıldı.Her iki olayda kurtarılan yılanlar doğaya bırakıldı.

 


Manisa'nın iki ilçesinde yılan kurtarma operasyonu
Manisa'nın iki ilçesinde yılan kurtarma operasyonu
Manisa'nın iki ilçesinde yılan kurtarma operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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