Manisa'nın "gizli hazinesi" Darkale, beyaza bürüdü
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Manisa'nın "gizli hazinesi" Darkale, beyaza bürüdü

18.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:12
Manisa'nın

Manisa'nın Soma ilçesinde tarihi evleri ve doğasıyla dikkati çeken yaklaşık 2 bin yıllık Darkale Mahallesi, kar yağışının ardından eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde tarihi evleri ve doğasıyla dikkati çeken yaklaşık 2 bin yıllık Darkale Mahallesi, kar yağışının ardından eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Geleneksel Türk mimarisindeki yapıları ve coğrafi yapısı nedeniyle "gizli hazine" olarak nitelendirilen Darkale Mahallesi, bu hafta etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soma'ya 3 kilometre uzaklıkta derin bir vadinin içinde sırtını dağlara yaslamış vaziyette konumlanan 800 haneli mahalle, karın keyfini çıkarmak isteyenleri kendisine çekiyor.

Mahalleye gelen ziyaretçiler, kar yağışı altında tarihi bölgeleri ziyaret ederek fotoğraflıyor.

Belediye ekipleri de mahalle yolunda ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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