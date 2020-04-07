MANİSA Minik Bilge yürekleri ısıttı Minik Bilge yürekleri ısıttıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bilge Zaylak, koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına annesiyle birlikte kek yaptı.

Minik Bilge yürekleri ısıttı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bilge Zaylak, koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına annesiyle birlikte kek yaptı. Minik Bilge, "Biz evde kalıyoruz. Sizde çalışıyorsunuz. Size ne yapsak az" dedi.

Türk Kızılay'ında çalışan babası İbrahim Zavlak'ın hastane personeline kumanya dağıtacağını öğrenen Bilge Zavlak, babasına sağlık çalışanları için kek yapmak istediğini söyledi. Bilge Zavlak, babasına kumanyaların arasına kendisinin annesiyle birlikte yapacağı kekin de eklenmesini istedi. Kumanyaların arasında bir tepsi içerisinde dağıtılan kekin olduğunu gören sağlık çalışanları ise, teşekkür videosu çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Annesinin desteğiyle yaptığı kekin üzerine, 'Bu keki sizin için yaptık, sizi çok seviyoruz. Afiyet olsun' notunu ekledi.

"BU KIZIMIN FİKRİYDİ"

Sağlık çalışanlarına ne yapılsa az olduğunu anlatan anne avukat Tuğçe Zavlak (36), "Sağlıkçılarımız bizim için gece gündüz demeden çalışıyor. Bizde kızımla birlikte onlar için ufakta olsa moral olmak için birşey yapalım istedik. Bu fikir kızımın fikriydi. Kekimizi yaptık ve babamızla birlikte yolladık. Onlarda sağ olsun bizlere bir teşekkür videosu çekmiş. Çok mutlu olduk. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"AFİYET OLSUN"

Bilge Zavlak ise, "Sağlık çalışanları çok yorulmuştu. Biz evde kalıyoruz. Sizde çalışıyorsunuz. Size ne yapsak az. Bende onlara kek yapmak istedim. Annemle birlikte kek yaptık. Sonra o keki yolladık. Beğenmişler. Afiyet olsun. Çok sevindim" dedi.

Kaynak: DHA