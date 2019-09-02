Manisa kula'da sulama göletinde boğulan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı

02.09.2019 12:50

Kula'da sulama göletinde boğulan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, serinlemek için girdikleri Yurtbaşı Göleti'nde boğulan 2 kişiden Samet Sefa Sezgin'in (18) ardından, Akın Karga'nın (43) da cesedine ulaşıldı.

Dün (pazar) saat 14.30 sıralarında Kula'nın kırsal Yurtbaşı Mahallesi'nde yeni yaptırılan sulama göletinin kenarına gezmeye gelen vatandaşlardan biri, burada bir pick-up kamyonet ve suyun içinde de çırpınan 2 kişi olduğunu farkedip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve mahalle sakinlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma, arama kurtarma çalışması için Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yapılan arama kurtarma çalımalarında, ilk olarak Samet Sefa Sezgin'in suyun yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkartıldı. Ardından da kayıp olduğu belirlenen Akın Karga için arama kurtarma çalışmalarına devam edildi. Ancak İzmir'den gelen dalgıç polislerle suyun dibinde yapılan aramalarda, Karga'ya ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte de ekipler, arama kurtarama çalışmalarına ara verdi.

Bugün saat 08.00'den itibaren arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Dalgıç polisler, yarım saatlik arama sonucunda Karga'nın cesedini, suda çırpınırken görüldüğü yerin 3 metre alt kısmındaki kayaların üzerinde buldu. Karga'nın cesedi de savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Çiftçilik yapan Akın Karga ile bugün doğum günü olan Samet Sefa Sezgin'in komşu kırsal Sarnıç Mahallesi'nden oldukları ve bir hayır yemeğine katılmak için geldikleri Yurtbaşı Mahallesi'ndeki gölete, serinlemek için girdikleri belirlendi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA