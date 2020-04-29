MANİSA Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk son yolculuğuna uğurlandı Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk son yolculuğuna uğurlandıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kalp krizinden 66 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kalp krizinden 66 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Evli, iki çocuk babası Kıbrıs gazisi Mehmet Baştürk, bu sabah evinde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle Baştürk için askeri tören yapılmadı. Gazi Baştürk'ün cenazesi Alaşehir'in kırsal Işıklar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada gazi Baştürk için öğle vakti beklenmeden sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, ve gazi Baştürk'ün yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Baştürk'ün cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA