Manisa Kent Konseyi'nin Çalışmaları Görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetimini ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetimini ağırladı. Kent konseyinin çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, birlikte yapılabilecek projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da yer aldı. Manisa Kent Konseyi'nin çalışmaları, hayata geçirdiği projeleri ve planladığı projeleri anlatan Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılabilecek müşterek projeler konusunda görüşlerini belirtti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonunda kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmanın da yer aldığını belirterek, bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre