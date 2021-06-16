Manisa Kent Konseyi'nin Çalışmaları Görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Kent Konseyi'nin Çalışmaları Görüşüldü

Manisa Kent Konseyi'nin Çalışmaları Görüşüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetimini ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetimini ağırladı. Kent konseyinin çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, birlikte yapılabilecek projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da yer aldı. Manisa Kent Konseyi'nin çalışmaları, hayata geçirdiği projeleri ve planladığı projeleri anlatan Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılabilecek müşterek projeler konusunda görüşlerini belirtti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonunda kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmanın da yer aldığını belirterek, bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Kent Konseyi'nin Çalışmaları Görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:27:00. #1.16#

title