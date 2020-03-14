MANİSA Kazada ölen çift toprağa verildi
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Ahmet Gürkan, Kula, Güncel

MANİSA Kazada ölen çift toprağa verildi

Kazada ölen çift toprağa verildiMANİSA'nın Kula ilçesinde otomobille kasalı motosikletin çarpıştığı kazada ölen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ile eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24), toprağa verildi.

14.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:51
MANİSA Kazada ölen çift toprağa verildi

Kazada ölen çift toprağa verildi

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobille kasalı motosikletin çarpıştığı kazada ölen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ile eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24), toprağa verildi. Ölen çiftin kazada ağır yaralanan 2 çocuğunun ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Gürkan Değirmenci yönetimindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, kavşakta, Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı plakasız kasalı motosikletle çarpıştı. Motosikletten savrulan sürücü Ağırbaş, kaza yerinde öldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Huriye Nisa Ağırbaş (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) da hastaneye kaldırıldı. Çocukların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen çift için Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, genç çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Ağırbaş çifti, gözyaşları arasında Sandal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan otomobil sürücüsü Ahmet Gürkan Değirmenci, kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Değirmenci, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

MANİSA Kazada ölen çift toprağa verildi

Kaynak: DHA

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MANİSA Kazada ölen çift toprağa verildi

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