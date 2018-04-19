Manisa-İşsiz Eroğlu, Yolda Bulduğu 3 Bin 300 Lirayı Sahibine Ulaştırdı

İşsiz Eroğlu, yolda bulduğu 3 bin 300 lirayı sahibine ulaştırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uzun süredir işsiz 57 yaşındaki Tuncer Eroğlu, yolda bulduğu 3 bin 300 lirayı karakola giderek polise teslim etti. Bu sırada karakola müracaata gelen paranın sahibi 34 yaşında Levent Koç, büyük bir sevinç yaşadı.

Salihli'de uzun bir süredir işsiz Tuncer Eroğlu, yolda yürürken 3 bin 300 lira buldu. Salihli Polis Merkezi Amiri Mehmet Mesut Laleoğlu nezaretinde para, sahibi Levent Koç'a teslim edildi. Hareketiyle takdir toplayan Eroğlu, Evden kahvehaneye giderken, bir marketin önünde bir miktar para buldum. Bir süre civarda araştırma yaptım. Daha sonra market gittim. Markete gittiğimde, birisinin yanlarına gelerek parasını düşürdüğünü söylediğini belirttiler. Ben de en iyi yolun parayı, karakola teslim etmek olduğunu düşünerek polis merkezine geldim. Tam da bu sırada parayı düşüren arkadaşımız karakola geldi dedi. Parasını düşürenLevent Koç ise Çalışmış olduğum işyerimden aldığım parayı bankaya yatırmak için yola çıktım. Bankaya gitmeden önce bir ara eve uğradım. Evde, paranın yanımda olmadığını ve düşürdüğümü fark ettim. Yaptığım araştırma sonucu parayı bulamayınca karakola geldim. Bu sırada parayı bulan ağabeyimle, burada karşılaştım. Tuncer Eroğlu'nun uzun bir süredir de işsiz olduğunu burada öğrendim. Bu anlamlı duyarlılığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum dedi.