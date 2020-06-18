Manisa genelindeki mezarlıklarda hummalı çalışma
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Manisa genelindeki mezarlıklarda hummalı çalışma

Mezarlıkların bakımı, temizliği, onarımı ve çevre duvarlarının inşası noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Manisa genelindeki mezarlıklarda hummalı çalışma
18.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:44

Mezarlıkların bakımı, temizliği, onarımı ve çevre duvarlarının inşası noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Ot biçme, ilaçlama, mezarlık duvarı ve tadilat gibi çalışmaları sürdüren ekipler, tüm mezarlıkların tertipli olması için titizlikle çalışıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hummalı çalışmalar gerçekleştiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Ahmetli Kestelli Mahallesi, Akhisar Hamit Mahallesi, Alaşehir Merkez Mezarlığı, Demirci Sevinçler Mahallesi, Gölmarmara Beyler ve Tiyenli Mahallesi, Gördes Gülbahçe Mahallesi, Kırkağaç Yağmurlu Mahallesi, Kula Eroğlu ve İncesu Mahallesi, Salihli Karaağaç Merkez Mezarlığı, Saruhanlı Hacırahmanlı, Soma Çavdır ve Dualar Mahallesi, Şehzadeler Kırtık Mezarlığı, Turgutlu Dalbahçe ve Urganlı Mahallesi, Yunusemre Yuntdağ, Koruköy ve Sarıahmetli mezarlıklarında çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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