Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)

02.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:50
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)

YANGIN KAYNAKTAN ÇIKMIŞManisa'da, Dericiler Sitesi'nde, plastik ve kimyasal katı maddelerin geri dönüşüm için bekletildiği alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

YANGIN KAYNAKTAN ÇIKMIŞ

Manisa'da, Dericiler Sitesi'nde, plastik ve kimyasal katı maddelerin geri dönüşüm için bekletildiği alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu güçlükle söndürüldü. 20 itfaiye aracının sevk edildiği yangında, bölgede depolanan ve yurt dışından ithal edildiği öğrenilen toplam 9 bin ton plastik ve katı kimyasal maddenin zarar gördüğü bildirildi. Yangının, bir geri dönüşüm tesisinin çatısındaki tadilat çalışmasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıktığı belirlendi.

'RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜDÜ'Dericiler Sitesi'ndeki bir fabrikada çalışan Abdülhamit Burdur, "Oksijen kaynağı yapıyorlarmış. Tadilat vardı. Tutuşmuş, söndürememişler. Rüzgar olunca da yayıldı. Yangını gördüm. Avrupa'dan gelen plastikler bunlar. Burada makinelerle plastikleri kırıyorlar, geri dönüşüm yapıyorlar. Çok zarar var" dedi.

Yangın başladığında bölgede olan Rıfat Yıldız ise "Kapıdan yangın tüpü istediler. Götürdüğümde ufacık bir yangın vardı. Rüzgar nedeniyle büyüdü. Plastik hammaddeler yanıyor. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Herhangi bir can kaybı yok" diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN- Melis KARAKUZULU/MANİSA,


Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Erol Bulut Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 18:58:23. #1.16#
title