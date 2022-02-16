Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler İzmir'de defnedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Kula ilçesinde yaşayan Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde çıkan yangında ölen 3 yaşındaki ikiz kardeşler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

İkizlerin cenazeleri, Hava Şehitleri Kadifekale Camisi'nde kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye baba Ramazan Atalan ve aile üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında çocukların dedesi fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Olay

Dün, Kula ilçesi Şeritli Mahallesi'nde Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıkmıştı. Atalan çiftinin evlerine yakın çiftlikteki işlerinin başında olduğu esnada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikizler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.