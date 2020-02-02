Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

02.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:40
Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgiye göre İzmir-Uşak kara yolunda, Harun Gündoğ idaresindeki 45 AEL 039 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada Mehmet Sarıkaya yönetimindeki 45 J 9701 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.


İşçi servisindeki yolculardan Dudu Kaygısız (47) yaralandı. Kaygısız, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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