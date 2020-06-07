Manisa'daki TOKİ konutları, kura yöntemiyle satılacak Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesinde açık satış usulüyle satılacağı belirtilen 219 TOKİ konutunun kuralı satış yöntemiyle sahiplendirileceğini bildirdi.

Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesinde açık satış usulüyle satılacağı belirtilen 219 TOKİ konutunun kuralı satış yöntemiyle sahiplendirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akgedik Mahallesi 2. etap projesi kapsamında açık satış yöntemiyle satışa sunulan 219 konutun satıştan çekildiği ifade edildi.

Açıklamada konutların satışı için 9 Haziran'da başvuruların alınmaya başlanacağı ve kuralı satış yöntemi ile satışa sunulacağı ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA