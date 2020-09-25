Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı

25.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:12
Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı

Manisa'da kafeteryaların bulunduğu sokakta açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili Bilecik'te dün yakalanan zanlı tutuklandı.

Manisa'da kafeteryaların bulunduğu sokakta açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili Bilecik'te dün yakalanan zanlı tutuklandı.

Mustafa Topçu Sokak'ta 23 Ağustos'ta yaşanan silahlı saldırının zanlısı olarak dün Bilecik'in Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalanan Mert Can Öztürk (20), Soma Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öztürk'ün ifadesinde suçu itiraf ettiği, babasının hasmını vurmak istediğini ancak yanlış kişileri vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay

Soma'da 23 Ağustos gecesi, otomobilden açılan ateş sonucu bir kafede oturan Bahadır Akbay yaşamını yitirmiş, A.O. ve G.D. yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında zanlı Mert Can Öztürk'ün babası Y.Ö ile olay sırasında aynı otomobilde bulunan kuzeni M.Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Muharrem İnce Charles Michel Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 15:24:52. #1.15#
title