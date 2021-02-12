Manisa'daki Sevişler Barajı'nda 1 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi
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Manisa'daki Sevişler Barajı'nda 1 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi

12.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:32
Manisa'daki Sevişler Barajı'nda 1 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda balık avlamak amacıyla kaçak şekilde kurulmuş 1 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda balık avlamak amacıyla kaçak şekilde kurulmuş 1 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Sevişler Barajı'ndaki bir koyda balık ağı kurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, barajda bot ile yaptıkları incelemede, toplam uzunluğu 1 kilometreyi bulan birbirine bağlı olarak kurulmuş 11 balık ağı tespit etti.

Ağa takılmış balıklar suya bırakıldı. Balıklar arasında boyu 1 metreyi geçen yayın balığı da yer aldı.

Kaçak avlanmada kullanılan ağ imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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