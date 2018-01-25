Manisa'daki Kazada 1 Ölü

MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi'nde, İbrahim İlker Akgül, (28) kontroünü yitirdiği otomobilin içinde sıkışarak öldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi çıkışında meydana geldi. İbrahim İlker Akgül yönetimindeki 35 GA 6976 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirince bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Akgül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akgül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

- Sarıgölmanisa