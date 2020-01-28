: Manisa'daki deprem Soma'daki bir evde çatlaklar oluşturdu

28.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:04

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, Soma ilçesinde de 1 evde çatlaklar oluşmasına neden oldu.

Soma merkez İstasyon Mahallesi'ndeki müstakil evinde hasar meydana gelen Sevgi Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremle birlikte evin taban ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Depremde korktuklarını belirten Arslan, "Misafirlerim vardı. Onlara çay getiriyordum bir anda dondum kaldım. Çatırtı sesi duyduk." dedi.

Komşu Hatice Arslan da deprem anında yerlerinden kıpırdayamadıklarını belirterek "Televizyonu kapattım oturdum dua okumaya başladım. Korktuğum için komşuma geldim. Onların evinde hasar oluşmuş." diye konuştu.

Diğer vatandaşlar da deprem nedeniyle paniklediklerini, misafir olarak bulundukları evde çatlaklar oluştuğunu aktardı.

Öte yandan Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da depremden etkilenen eve gelip, incelemelerde bulundu.

Arslan ailesine geçmiş olsun dileklerin ileten Altıntaş, AFAD ekiplerinin inceleme yapacağını, ilçede başka ihbar gelmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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