Manisa'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu
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Manisa'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu

Manisa'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa çevre il ve ilçelerinden grup halinde gelerek, bir bölümünün seyyar satıcılık, bir bölümünün de dilencilik yaptığı tespit edilen gruba Manisa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle operasyon gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa çevre il ve ilçelerinden grup halinde gelerek, bir bölümünün seyyar satıcılık, bir bölümünün de dilencilik yaptığı tespit edilen gruba Manisa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle operasyon gerçekleştirdi.

İl genelinde vatandaşların huzur ve güveni için yoğun bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bir operasyon daha gerçekleştirdi. Çevre il ve ilçelerden gruplar halinde Manisa'ya gelerek, kadın ve çocukların dilendirildiği ve aynı aileye mensup diğer bireylerin de bu süre içerisinde seyyar satıcılık yaptığını tespit ekipler, söz konusu şahıslara engel oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, kullanılan araçlara da emniyet tarafından el konuldu. Hem seyyar satıcılık hem de dilencilik yapan grubun çifte suç işlediğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenini, aynı zamanda da esnafımızın işlerini bozacak bu tür yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz, bu tür şahısları Alo 153 Zabıta hattımıza bildirmeleridir" dedi. - MANİSA

Manisa'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu
Manisa'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu
Manisa'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu
Manisa'da zabıta ve emniyetten dilenci operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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