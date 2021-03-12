Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Elif Naz'ın İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı
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Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Elif Naz'ın İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı

12.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:47

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 yaşındaki ağabeyinden dinleyerek İstiklal Marşı'nın 3 kıtasını ezberleyen 3,5 yaşındaki Elif Naz Aslan'ın videosu ilgi gördü.

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 yaşındaki ağabeyinden dinleyerek İstiklal Marşı'nın 3 kıtasını ezberleyen 3,5 yaşındaki Elif Naz Aslan'ın videosu ilgi gördü.

Özlem-Aytaç Aslan çiftinin 8 yaşındaki oğlu Metin Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasına evde hazırlandı.

Metin Oktay Aslan'ı çalışmaları sırasında kardeşi Elif Naz da marşın ilk 3 kıtasını ezberledi. Küçük kızın annesi tarafından kaydedilen görüntüler, beğeni topladı.

Baba Aytaç Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elif Naz'ın İstiklal Marşı'nın üç kıtasını ezberlemesinin kendilerini de şaşırttığını kaydederek, "İlk başta ne yapacağımızı bilemedik. Büyük bir heyecan ve şok yaşadık. 3 kıtasını eksiksiz okudu. Annesi daha çok duygulandı bir eğitimci olarak. Ağabeyi günlerce dinlemiş marşı okurken ve o şekilde öğrenmiş. Böyle anlamlı bir günde bunu yapması bizi daha gururlandırdı." diye konuştu.

Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Elif Naz'ın İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı
Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Elif Naz'ın İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı
Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Elif Naz'ın İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı
Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Elif Naz'ın İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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