Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki kişinin üst aramasında, 14 uyuşturucu hap ile kullanıma hazır metamfetamin ele geçirildi.

Polis, otomobildeki kişi hakkında uyuşturucu bulundurma suçundan adli işlem yaptı.

Şüpheliye uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen İ.D. (52) ise evinde yakalandı.

Evde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 119 hap ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 2 bin 205 lira bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen İ.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer