Manisa'da uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Manisa'da uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

22.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:09
Manisa'da uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklandıManisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İran uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İran uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, zanlının bağlantılı olduğu Güzelyurt Mahallesi'ndeki 4 farklı adrese baskın düzenledi.

Baskın yapılan bir rezidansta, aydınlatma, havalandırma ve ısı kontrol sisteminin bulunduğu Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş bir sera tespit edildi.

Ayrıca 102 gram skunk, 37 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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