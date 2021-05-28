Manisa'da uçuruma yuvarlanan motosikletli yaralandı
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Manisa'da uçuruma yuvarlanan motosikletli yaralandı

Manisa'da uçuruma yuvarlanan motosikletli yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Ahmet Kirazdiken'in kullandığı sepetli motosiklet, Sancaklıbozköy Mahallesi ile Manisa - Turgutlu yolu arasında bulundan demiryolu köprüsünden geçerken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kirazdiken'i hastaneye kaldırdı.

Manisa'da uçuruma yuvarlanan motosikletli yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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