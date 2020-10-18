Son dakika haberi: Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
18.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:53
Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2. Avralı Sokak'taki Ramazan Turan'ın ikamet ettiği evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde yaşayan Turan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Turan, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak