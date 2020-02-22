Manisa'da trafik uygulaması

22.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:38

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı trafik timi ekipleri tarafından kentteki 51 noktada alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Kent geneline trafik güvenliğini sağlamak üzere yürütülen denetimlerde bin 666 araç ve sürücü kontrol edildi, 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 101 sürücüye de çeşitli eksiklerden ötürü cezai işlem uygulandı.

28 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda toplam 84 bin 619 liralık trafik cezası yazıldı.

Kaynak: AA