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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Akhisar ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi mevkii Zeytinliova-Akhisar yolu üzerinde O.D. (25) yönetimindeki 20 FM 036 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.S. (35) idaresindeki 22 EF 332 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri O.D. ve E.S. ile 22 EF 332 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.S.(32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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