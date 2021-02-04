Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

04.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:28
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, Yaşar Şenol (74) yönetimindeki 03 UL 051 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhsin Deveci (64) yönetimindeki 42 AJK 04 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Yaşar Şenol ile eşi Nafiye Şenol (74) yaralandı.

Yaralılar Kula Devlet Hastanesine sevk edildi. Nafiye Şenol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşar Şenol ise ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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