Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında
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Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında

İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında -Manisa'da tır otomobili biçti: 1'i ağır, 2 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın bir otomobili altına aldığı anlar başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında

-Manisa'da tır otomobili biçti: 1'i ağır, 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın bir otomobili altına aldığı anlar başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat D. yönetimdeki 45 M 2928 plakalı tır, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçerken kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışma sonrası otomobil, tırın altında sıkıştı ve sürüklendi. Kazada Hasan C. hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Bekir S. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen AKS ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S. ile Hasan C., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Bekir S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında
Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında
Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında
Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında
Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında
Son dakika haber | Manisa'da tırın otomobili biçtiği anlar araç kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar

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