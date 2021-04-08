Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
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Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Güncel
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. TIR şarampole devrilirken, kamyonet ise takla atarak karşı şeride geçti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu, Kavacık Rampası'nda meydana geldi. İzmir yönünden Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Cuma Göçgün (43) yönetimindeki 46 FA 297 plakalı ayakkabı yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, aynı yönde ilerleyen Kamil Çevik'in (58) kullandığı 43 KF 646 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR şarampole devrilirken, kamyonet ise orta refüjde takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Sadi Karaarslan (56) ve Mehmet Hüseyin Kocadağ (62), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Hüseyin Kocadağ ise buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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