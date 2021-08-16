Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
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Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan İlhan Acar idaresindeki 26 VT 088 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeki Onur Yavuz idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Yavuz ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seyfi Yılmaz yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan iki genç Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza sebebi ile trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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