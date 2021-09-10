Manisa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Manisa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü Pkk'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Salihli ilçesinde bulunan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen A.S. (21), N.O. (25), H.T. (25), Ş.T. (45), K.E. (22) ve S.T. (26) gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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