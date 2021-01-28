Manisa'da temizlik işçisi, pazar yerinde bulduğu paraları sahibine ulaştırdı
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Manisa'da temizlik işçisi, pazar yerinde bulduğu paraları sahibine ulaştırdı

28.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:43
Manisa'da temizlik işçisi, pazar yerinde bulduğu paraları sahibine ulaştırdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik görevlisi, semt pazarında bulduğu para çantasını sahibine teslim etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik görevlisi, semt pazarında bulduğu para çantasını sahibine teslim etti.

Pazar yerinde temizlik yapan Hakan Topakkaya, plastik sebze ve meyve kasasında, içinde para bulunan çanta tespit etti.

Topakkaya'nın zabıtaya teslim ettiği çantada yer alan nüfus cüzdanından yola çıkılarak Kamil Ekiz'e ulaşıldı.

Belediyede çantasını teslim alan Kamil Ekiz, pazarda esnaf olduğunu ve akşam toplanırken o günkü hasılatın bulunduğu çantayı unuttuğunu belirterek, "Temizlikçi arkadaşlarımız bulmuş, bulanlardan ve bize teslim edenlerden Allah bin kere razı olsun." dedi.

İşçi Hakan Topakkaya, "Biz helal rızık peşindeyiz. Allah kimseye haram yedirmesin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise Topakkaya'nın dürüstlüğü ve çalışma sevgisiyle örnek bir insan olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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