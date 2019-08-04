Manisa'da süt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde süt toplama aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kula'ya bağlı Eroğlu Mahallesi girişi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşme istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Urungu Ö. (49) idaresindeki 35 ABH 478 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve yolun sağ tarafında bulunan tarla yoluna dönmek isteyen Süleyman K. idaresindeki 45 RA 5342 plakalı süt toplama aracının, ani manevra yapması sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Urungu Ö. idaresindeki otomobil bir süre ilerledikten sonra yaklaşık 15 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza dolayısıyla şarampole devrilen 35 ABH 478 plakalı otomobil sürücüsü Urungu Ö. ve araç içerisinde bulunan Leyla Belgin Ö. (48), Zeynep Su Ö. (21) ve Duru Ö. (15) yaralanırken, süt toplama aracının sürücüsü Süleyman K. kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Leyla Belgin Ö., Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA